(Di sabato 30 marzo 2024) Fiamme nelKasawika a Carovigno, in via Santa Sabina. Il sindaco ha invitato, su indicazione della prefettura, tutti i cittadini a "tenere le finestre chiuse e a non".

Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio nel centro commerciale Kasawika a Carovigno, in provincia di Brindisi , in via Santa Sabina. Le fiamme, a quanto si è appreso, hanno distrutto un gran ... (ilfattoquotidiano)

Brindisi, Vasto incendio nel centro commerciale di Carovigno. Il sindaco: “Non uscite e tenete le finestre chiuse” - Un Vasto incendio è divampato nel pomeriggio nel centro commerciale Kasawika a Carovigno, in provincia di Brindisi, in via Santa Sabina. Le fiamme, a quanto si è appreso, hanno distrutto un gran quant ...ilfattoquotidiano

incendio nel centro commerciale. Il sindaco: "State a casa" - Vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento del rogo. Non ci sarebbero feriti. In fumo una grande quantità di merci e un furgone. L'attività era gestita da commercianti cinesi ...rainews

Vasto incendio in un centro commerciale nel Brindisino, nube di fumo nero: “Non uscire di casa” - Un Vasto incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, sabato 30 marzo, nel centro commerciale Kasawika a Carovigno, nella provincia di Brindisi, in via Santa Sabina. Al momento non si registrerebbero ...fanpage