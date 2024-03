Vallo Lauro | intensificati i controlli | tre denunce

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 30 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di(AV) hanno condotto un’operazione di controllo straordinario del territorio che ha consentito di denunciare in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino tre persone del posto: un 54enne per detenzione illegale di materiale esplodente, un 29enne per furto di autovettura ed un 43enne per false generalità perché rintracciato alla guida di un’autovettura pur avendo a suo carico un provvedimento di sospensione della patente di guida perché già sorpreso alla guida sotto l’effetto di sostanze psicotrope. Nel corso dell’attività sono state controllate 125 persone di cui 23 con pregiudizi di polizia a carico, 64 autovetture di cui una sottoposta a sequestro e contestate 4 contravvenzioni al Codice della Strada nonché effettuate 2 perquisizioni ...