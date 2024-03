Valle d’Aosta | svastiche in classe | la scuola annulla la gita educativa su una strage nazista

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 30 marzo 2024)su lavagne e pareti e fotomontaggi offensivi con gli insegnanti vestiti da Hitler. Sono queste le immagini dolorose che studenti e professori si sono ritrovati in unadellamedia di Saint-Vincent in. Di fronte a questo scenario, fa sapere la preside, «tutti i docenti del consiglio dihanno revocato la propria disponibilità ad accompagnare i ragazzi in un’uscita di due giorni, con una nottata fuori». I responsabili sarebbero stati gli studenti del 3°B che avrebbe dovuto visitare Boves, luogo di una tragica vicenda storica durante la Seconda Guerra Mondiale, quando il 19 settembre 1943 i nazisti uccisero 25 civili e bruciarono 350 case. L’indagine interna Nonostante la gravità degli eventi, nessuno degli studenti ha ammesso di essere ...