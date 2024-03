Valditara zittisce una “scandalosa” sinistra | classi ghetto? Una sciocchezza colossale Ecco perché

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 30 marzo 2024) In un panorama in cui, nelle scuole, il sacrosanto principio dell’inclusività viene sbandierato a man bassa ma poi utilizzato a seconda del credo di dirigenti e docenti, a corrente alternata, succede anche che un ministro della Repubblica che, come da competenza, indica la linea politico-ministeriale venga volutamente frainteso e “corretto” da chi vuole semplicemente speculare su un tema ai primi posti all’ordine del giorno dell’azione di governo. Ma tant’è, e con buona pace di urlatori a caccia dell’untore e stregoni pronti a improvvisare la magica ricetta, il titolare del dicastero dell’Istruzione detta la linea e ribadisce il principio di fondo alla base del piano dell’esecutivo: evitare lecon un’eccessiva presenza di studenti stranieri per favorire una vera integrazione e mettere tutti gli alunni che frequentano la scuola italiana in condizione di non ...