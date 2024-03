’Utrum’ Per mano a Nerbi verso le emozioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 30 marzo 2024) C’è ’The national anthem’ dei Radiohead, c’è Valvonauta dei Verdena, Ludovico Einaudi e i Rolling stones. La musica contemporanea, il rock e i grandi classici sono strumenti per definire e delineare ledi Zic, della mamma Anghela, di Mina, i gemelli Connely. Poi c’è ’Voce narrante’ che accompagna alti e bassi, tuffi ed emersioni nell’arcipelago di, il libro di Matteoedito da Gfe che sta riscuotendo ovunque grandi consensi. Una copertina disegnata dall’abiledi Sergio Vanello che in tre schizzi approfondisce sentimenti e drammi espressi nel libro, quattro racconti in cui l’avvocato carrarese segue la sua primaria passione, la musica, per raccontare abissi e il mondo interiore e introspettivo dell’uomo, affrontando i temi della disabilità, della donna, dell’andare oltre che porta sempre ...