Uovo di Pasqua | quanto mi costi | +24% rispetto al 2023

(Di sabato 30 marzo 2024) Roma, 30 marzo 2024 – Il tradizionaledirisulta quest’anno particolarmente “salato” per gli italiani, a causa delle quotazioni record raggiunte dal cacao negli ultimi mesi che hanno fatto impennare i listini al dettaglio delle uova di cioccolato. Lo denuncia il Codacons, che segnala rincari a cascata in tutta Italia e per tutti i marchi. Gli aumenti di prezzo delle uova di cioccolato delle marche più note vanno in media dal +16% alallo scorso anno, e si aggiungono ai rincari del +15% già registrati nel– spiega il Codacons. Ad esempio le uova di fascia più alta per adulti, con cioccolato al latte o fondente e un peso tra i 320 e i 365 grammi, arrivano a superare i 18 euro al pezzo, con incrementi superiori al 33%ai listini del ...