“Uomo armato | ha esplosivi” | terrore in Olanda | ostaggi in un bar | Video

(Di sabato 30 marzo 2024) Diverse persone sono state prese ino a Ede, città dei Paesi Bassi centrali. Lo ha riferito la polizia, precisando che oltre un centinaio di case nel centro cittadino sono state evacuate e la zona bloccata. Non si sa quante persone siano state prese ino, ma secondo i media locali si tratterebbe di quattro o cinque. Sul posto sono presenti la polizia antisommossa e gli esperti di. Al momento non ci sono indicazioni che la crisi deglia Ede, nel centro dei Paesi Bassi, sia legata a terrorismo. È quanto riferito dalla polizia, intervenuta nella cittadina dove diverse persone sono state prese ino in un edificio del centro. "Vediamo che ci sono molte domande sul movente. Al momento non vi è alcuna indicazione di un movente terroristico", ha detto in un comunicato su ...

In un drammatico sviluppo nella tranquilla cittadina di Ede, situata nel cuore dei Paesi Bassi, un gruppo di persone è stato preso in ostaggi o all’interno di un caffè. Le autorità locali stanno ... (thesocialpost)

Cresce la tensione e la Paura a Ede, cittadina dell’Est dell’ Olanda , dove un uomo armato avrebbe preso in ostaggi o diverse persone in un caffè . Le notizie sono ancora poche ma sembrerebbe che l’ uomo ... (ildifforme)

