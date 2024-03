Uomini e Donne | famosa ex dama torna single e svela | “Tornare nel programma? Mai dire mai…”

(Di sabato 30 marzo 2024) Unaexdel parterre di, ha fatto scalpore nelle ultime ore confermando la fine della sua storia d’amore. Intercettata all’ingresso di un locale a Roma Nord, per la prima volta ha reso pubblica la notizia, facendo chiarezza riguardo un capitolo che sembrava aver caratterizzato la sua vita sentimentale negli ultimi tempi. Si tratta di Veronica Ursida, che in un’intervista esclusiva a Thomas Cardinali di TAG24, ha dichiarato, alla domanda se la sua storia d’ amore con Vito Fiusco fosse finita: Non posso smentirla perché è la realtà dei fatti. Purtroppo anche le più belle favole finiscono e la nostra è finita. Queste parole hanno confermato definitivamente la fine di una relazione che ha appassionato molti fan dele della coppia. Tuttavia, il futuro di Veronica ...

Alessandro Rausa , nonagenario pieno di vita, e Maria Teresa Paniccia , hanno deciso di abbandonare Uomini e Donne , lasciandosi alle spalle le luci dello show per esplorare la loro relazione in un ... (anticipazionitv)

Uomini e Donne, quando va in onda la prossima puntata: il cambio di programmazione per le vacanze di Pasqua - Cambia la programmazione di Uomini e Donne. Il motivo Le vacanze di Pasqua. Il lunedì di Pasquetta, infatti, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5 non andrà in ...ilmessaggero

Uomini e Donne, nuove registrazioni a Pasqua e Pasquetta: Ida al centro dell'attenzione - Le nuove registrazioni di Uomini e Donne sono in programma per le giornate di Pasqua e Pasquetta 2024. La conduttrice del talk show sarà operativa anche in queste due giornate di festa per registrare ...it.blastingnews

