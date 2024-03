Unahotels – Milano 68-72 | Reggio lotta fino all' ultimo ma la vittoria è dell' Armani

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024)Emilia, 30 marzo 2024 – Vince, come da pronostico, ma l’fain fondo il suo dovere, giocando una partita seria ed avendo in mano, dopo essere stata sotto anche di 15 punti, la palla del pao addiritturaa possibile. I biancorossi escono quindi sconfitti, ma tra gli applausi, confermando la solidità del gruppo e le legittime ambizioni di playoff. Fondamentali perMirotic, Tonut e l’ex Pallacanestro Reggiana, e reggiano purosangue, Nicolò Melli (a cui prima’inizioa gara è stato consegnato il premio Reverberi). In avviofa pesare tutta la sua fisicità con una partenza oltremodo decisa: 4-12 e Mirotic in evidenza. ...