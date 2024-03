Una professione rischia di sparire | “Le macchine lavoreranno al posto nostro”

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 30 marzo 2024) C’è unachedi essere sostituita dai macchinari elettronici. Esistono già dei casi in cui gli esseri umani vengono considerati “superati” La scienza va avanti a passi da gigante e alcune professioni hanno beneficiato in modo clamoroso delle ultime innovazioni. In campo medico e in alcune specifiche professioni, i macchinari hanno fatto la differenza, aiutando in modo clamoroso i professionisti, verso il risultato finale. Il settore della medicina è quello che ha mostrato l’interesse maggiore nei confronti dell’intelligenza artificiale e nelle tecniche chiamate “Machine Learning”. Quelle in cui gli ultimi strumenti medici hanno permesso agli operatori del settore di migliorare le cure, le diagnosi e attaccare le patologie in modo ancora più netto. Esistono delle professioni per le quali l’intelligenza artificiale sta prendendo il ...