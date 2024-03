(Di sabato 30 marzo 2024) Dramma ai Castelli Romani. Un83enne ha ucciso laa colpi di pistola e poi, in un secondo momento, si è tolto la. È avvenuto nella tarda serata di ieri, in una frazione di Albano Laziale. Sul posto del delitto sono prontamente accordi i carabinieri. Secondo quanto ricostruito finora, l'anziano avrebbe esploso alcuni colpi di pistola contro la, una 78enne, e poi si sarebbe tolto lacon la stessa arma. Stando a quanto si apprende, la coppia non aveva figli ed entrambi i coniugi erano malati oncologici. L'omicidio-suicidio sarebbe stato concordato. Questa è l'ipotesi suggerita da untrovato dalle Forze dell'Ordine.

Cesate (Milano), - E' stato identificato e fermato in meno di 48 ore, il responsabile del Tentato omicidio avvenuto venerdì scorso a Cesate, in un'area vicino al parco delle Groane . Si tratta di un ... (ilgiorno)

Cecchina, un uomo spara alla moglie e poi si toglie la vita. Spunta il biglietto-indizio - Dramma ai Castelli Romani. Un uomo 83enne ha ucciso la moglie a colpi di pistola e poi, in un secondo momento, si è tolto la vita.iltempo

spara alla moglie e poi si toglie al vita ai Castelli Romani: entrambi erano malati oncologici - L’omicidio-suicidio è avvenuto ad Albano Laziale, vicino a Roma. Il marito di 83 anni ha ucciso la la coniuge 78enne con una pistola, poi ha rivolto l’arma contro di sè. Il gesto sarebbe stato concord ...quotidiano

Omicidio suicidio ai castelli: ex pilota spara alla moglie e poi si toglie la vita - Tragedia familiare ai Castelli Romani dove il venerdì santo si è macchiato di sangue. Un uomo di 83 anni, ex pilota d’aereo ha sparato a sua moglie, cinque anni più giovane, per poi togliersi la vita ...romatoday