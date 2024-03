Un incendio divampa nella merceria gestita dai cinesi | fiamme alte e fumo nero Foto

La casa del famoso calciatore italiano va a fuoco: morto . La terribile vicenda ha lasciato di sasso il mondo del calcio italiano . Il bilancio del dramma, accaduto in un’ abitazione di Valmadonna, ... (caffeinamagazine)

Roma , 22 marzo 2024 – Incendio nella notte a Roma : alle ore 00.11 la Squadra operativa dei Vigili del fuoco ha inviato in via Castel di Leva n.271 due Aps ,due autobotti, il carro autoprotettori, ... (ilfaroonline)

incendio in casa, muore anziana a Palermo - fare Una donna di 86 anni è morta ieri sera nel rogo della sua abitazione. Nonostante l’intervento di diverse squadre dei Vigili del fuoco, nella tarda serata di ieri, per l’anziana non c’è ...lavocedellisola

Cosenza, divampa un incendio nel centro storico di Cosenza. Fiamme su una collina - Le fiamme, che hanno interessato arbusti e macchia mediterranea, dono divampate su una collina nei pressi di Corso Vittorio Emanuele ...quicosenza

L'unico sopravvissuto all'incendio di Chioggia: «Ho perso tutto. I miei genitori e mio fratello erano persone buone» - Fabio Boscolo Scarmanati (35 anni) è l’unico superstite della famiglia sterminata dall’incendio scoppiato in casa a Sottomarina di Chioggia nella notte tra sabato e domenica. La famiglia aveva trascor ...informazione