Un grave incendio divampa in un centro commerciale | fiamme alte Rischio nube tossica | il sindaco | «Non uscite» Foto Video

AGI - Un Incendio nella notte in un appartamento in via Bertocchi a Bologna ha causato la morte di tre bambini e il ferimento della madre , ricoverta in ospedale in gravi condizioni. Lo confermano i ... (agi)

Va a fuoco un centro commerciale: "Chiudete le finestre e non uscite" - Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio nel centro commerciale Kasawika a Carovigno, in provincia di Brindisi, in via Santa Sabina. Le fiamme, a quanto si è appreso, hanno… Leggi ...informazione

Carovigno: incendio in centro commerciale, il sindaco ai cittadini “finestre chiuse e non uscire” Situazione complicata - AVVISO A TUTTI I CITTADINI A causa del gravissimo incendio che si è scatenato nel negozio Kasawika sulla circonvallazione in via S. Sabina – su avviso della Prefettura – si invitano TUTTI A TENERE LE ...noinotizie

grave incendio a Carovigno, il Sindaco: “tenere le finestre chiuse e non uscire” - Una altissima colonna di fumo scura si è levata sopra il cielo di Carovigno oggi pomeriggio, annunciando un grave incendio che ha coinvolto un esercizio commerciale gestito da stranieri. Le fiamme, vi ...brundisium