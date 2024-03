Ultime Notizie Roma del 30-03-2024 ore 19 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 30 marzo 2024)Daily News radio giornale e siamo ad un nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno andiamo in Israele in apertura quattro osservatori Ono della missione di supervisione della tregua sono stati feriti in un raid nel sud del Libano a ridosso della Linea Blu di demarcazione il convoglio era composto da tre membri ONU di nazionalità norvegese australiana e cilena più il traduttore libanese l’altra cosa sarebbe stato lanciato da un drone che ha seguito il convoglio composto da due veicoli Con chiare insegne delle Nazioni Unite al momento non è stato possibile identificare La fonte dei colpi se da Israele o dal lato libanese i feriti sono stati trasportati in ospedale caso Salis grande vicinanza intensamente al caso della figlia a Ilaria sono stati espressi questa mattina dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ...