Ultime Notizie Roma del 30-03-2024 ore 18 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 30 marzo 2024)Daily News radio giornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno il conflitto in Ucraina in apertura di giornale cinque persone sono rimaste ferite in un attacco missilistico Russo suo Odessa città portuale dell’Ucraina meridionale lo ha confermato il sindaco della città precisando che tra i feriti figura anche un ragazzo di 15 anni sebbene due missili siano stati abbattuti dalle forze di difesa aerea i detriti sono precipitati sulle strade e gli edifici la Russia ha lanciato quattro missili dodici droni sull’ucraina riferito all’esercito di Kiev precisando che 9 velivoli sono stati abbattuti dalle forze di difesa aerea Mosca dopo il massiccio attacco del 22 Marzo continua da giorni a bersagliare le infrastrutture energetiche sostenendo che si tratti di una vendetta per gli attacchi ucraini contro le regioni al confine la guerra in Medio Oriente ...