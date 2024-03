Ultime Notizie Roma del 30-03-2024 ore 11 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 30 marzo 2024)Daily News radio giornale ancora Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Eurofighter italiani schierati sulla base polacca di marburg hanno effettuato ieri una doppia intercettazione di aerei russi nel Mar Baltico frammenti di un drone di Mosca trovati innia il premier polacco Tosca Verte la guerra davanti a noi ma non siamo pronti la difesa di Chieve è riuscita ad abbattere numerosi missili e droni lanciati dalle forze di Mosca contro centrale elettriche zelinski congresso americano ci ha fatto perdere sei mesi per la casa bianca non possiamo permettere altri ritardi i colloqui ad alto livello trafila statunitensi e israeliani su potenziali operazioni militari alla fa potrebbero aver luogo a Washington già lunedì lo hanno riferito ieri sera a funzionare americani alla CNN il primo ministro israeliano ...