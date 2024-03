Ucraina | Zelensky agli Usa | dateci missili Atacms per colpire la Crimea

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di sabato 30 marzo 2024) In un’intervista al Washington Post, il presidente ucraino Volodymyrha invitato gli Stati Uniti a fornire a Kiev iperaeroporti e aerei inha sottolineato che Kiev non vuole usare ia lungo raggio per attaccare il territorio russo. Quando Mosca "saprà che possiamo distruggere gli aerei, non attaccheranno dalla. È come con la flotta...