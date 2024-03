(Di sabato 30 marzo 2024) (Adnkronos) – Cinque persone sono rimaste ferite in unstico russo su, città portuale dell'meridionale. Lo ha confermato il sindaco della città, Hennadii Trukhanov, precisando che tra i feriti figura anche un ragazzo di 15 anni. Sebbene duesiano stati abbattuti dalle forze di difesa aerea, i detriti sono precipitati sulle

Tensione tra la Nato e la Russia per un missile da crociera di Mosca che ha violato lo spazio aereo polacco. Nuovo massiccio attacco russo sull’ Ucraina con 14 bombardieri, raid anche su Kiev, che ... (ilsole24ore)

Cinque i feriti tra cui anche un ragazzino di 15 anni. Esercito di Kiev: "Abbattuti nove droni russi su dodici" Cinque persone sono rimaste ferite in un attacco missili stico russo su Odessa, città ... (sbircialanotizia)

Il fungo dell'esplosione è gigantesco: bomba aerea pesante ODAB-1500 usata per la prima volta a Sumy - "Nella regione di Sumy, le forze armate russe hanno utilizzato per la prima volta la bomba aerea pesante ODAB-1500 per attaccare l'Ucraina" ...rainews

Ucraina, missili russi su Odessa. Ministro tedesco Habeck: "L'Ue si prepari a un possibile attacco" - (Adnkronos) - Cinque persone sono rimaste ferite in un attacco missilistico russo su Odessa, città portuale dell'Ucraina meridionale. Lo ha confermato il sindaco della città, Hennadii Trukhanov, preci ...reggiotv

“La guerra con la Russia è alle porte”. In volo i caccia italiani - Caccia italiani intercettano due aerei russi sul Mar Baltico. Avevano quasi raggiunto il confine della Polonia e non rispondevano alla richiesta di ...iltempo