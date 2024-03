Tutta la verità su Loredana Berté dopo il ricovero | cosa confessa a Belve

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024)Bertè, ma anche Fedez, Carla Bruni e Matteo Salvini, sarà ospite della prima puntata della nuova stagione di, il programma cult di Rai 2 ideato e condotto da Francesca Fagnani, in onda da martedì 2 aprile alle 21.20 per cinque puntate. Tornano quindi gli iconici faccia a faccia in cui la giornalista si confronta, senza sconti, con grandi personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca del nostro Paese. A partire dalla cantante, che ha partecipato all'ultimo Festival di Sanremo e che aveva avuto un malore - un forte dolore addominale - lo scorso 11 marzo, poco prima della tappa romana del Manifesto Tour.è stata ricoverata in ospedale e ha cominciato le cure. ...