Turismo a Pasqua | strutture piene e boom di stranieri | «Ma ora serve più pianificazione»

(Di sabato 30 marzo 2024) Numeri ufficiali ancora non ce ne sono ma le sensazioni sono nette. E le prime stime suffragano questi sentori: la settimana ditarantina è un successo in termini di presenze...

In vista delle festività Pasqua li gli agriturismi bergamaschi si stanno preparando per accogliere gli ospiti. Lo sottolinea Terranostra Bergamo, l’associazione degli agriturismi promossa dalla ... (bergamonews)

ROMA – Nel ponte di Pasqua si conteranno almeno in 14 milioni i turisti e i gitanti in giro per l’Italia . Intorno ai sette milioni saranno i turisti veri e propri con una media di due pernottamenti ... (lopinionista)

Numeri ufficiali ancora non ce ne sono ma le sensazioni sono nette. E le prime stime suffragano questi sentori: la settimana di Pasqua tarantina è un successo in termini di presenze... (quotidianodipuglia)

Super weekend di Pasqua, cosa fare e dove per chi non parte - Ecco qualche suggerimento per trascorrere un pomeriggio festivo diverso dal solito: visite guidate, pomeriggi ai musei, caccia al tesoro per i bambini ...laprovinciacr

Pasqua e Pasquetta, quali supermercati rimangono aperti: ecco la mappa in Italia - Pasqua 2024 - Quali supermercati saranno aperti a Pasqua e Pasquetta Quali possibilità di fare la spesa durante i giorni di festa: il 31 marzo ...corriereadriatico

‘Vedi Napoli e poi mangia’: l'origine storica di 14 piatti partenopei contro le fake news - La ricetta della ‘Genovese’ è in un documento Angioino del 1200, la pastiera era già un dolce all'acqua di fiore 3mila anni fa. Curiosità e tutti gli eventi in programma ...quotidiano