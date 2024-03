AGI - Flavio Briatore è stato dimesso dall'ospedale San Raffaele di Milano dopo un intervento al cuore per un tumore cardiaco benigno. È stato lo stesso imprenditore a raccontarlo in un video ... (agi)

Tumore rarissimo. Alberto Zanchetta muore quattro giorni dopo il matrimonio con la sua Greta. Aveva solo 31 anni - COLLE UMBERTO (TREVISO) - Il sogno d'amore coronato sul letto d'ospedale. Alberto pronuncia il fatidico "sì" con la sua Greta e muore dopo quattro giorni a 31 anni. Tecnico Avepa e musicista, Alberto ...ilgazzettino

Storia di Alessandro, nato con la rara Sindrome di Usher: «I limiti, quelli siamo noi stessi a porceli» - Da piccolo Alessandro ha sviluppato anche un colesteatoma, un Tumore di tipo benigno che si forma nell'orecchio medio o dietro il timpano «che bisognava togliere subito perché stava per appoggiarsi ...vanityfair

Mixoma, il Tumore benigno al cuore più diffuso. Come si manifesta e come si cura - Alcuni tipi di Tumore possono insorgere anche all'interno del tessuto cardiaco, creando ostruzioni valvolari, tromboembolie, aritmie o disturbi pericardici. Ecco come si individuano e in che modo si i ...vanityfair