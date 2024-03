“Tu | al centro di tutto” La dedica di Aurora Ramazzotti per il figlio Cesare per il suo primo compleanno

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di sabato 30 marzo 2024) Oggi, 30 marzo 2024, è un giorno speciale pere il compagno Goffredo Cerza. I due festeggiano infatti ildel loro bambino,Augusto, che sta ora muovendo i primi passi, oltre a pronunciare le prime parole, momenti che non possono che generare grandi emozioni per i genitori, ma anche per i loro affetti più cari. In una ricorrenza così importante l’influencer non ha dimenticato dire un messaggio speciale alattraverso la pubblicazione di un breve video sul suo profilo Instagram, volto a ripercorrere alcune delle fasi più importanti vissute in questi dodici mesi. “Tu, aldi– è la sua didascalia a corredo del post -. Che bello che è il futuro insieme. Buon ...