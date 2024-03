TS – la Supercoppa torna in Arabia Saudita

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 30 marzo 2024) 2024-03-30 15:01:08 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di Tuttosport: MILANO – Laitaliana prosegue con la formula della final-four in. Appuntamento a gennaio 2025 in Medio Oriente con la seconda edizione con semifinali e finale. La decisione era stata messa in dubbio nelle ultime settimane in particolare dalla contrarietà aperta dell’Inter, accompagnata dai dubbi più sotterranei di altre società. Per questo è stata necessaria una discussione nell’assemblea di ieri della Lega Serie A in video-collegamento. Le perplessità della Juve Non è stata una vera e propria votazione, perché la materia è di competenza del Consiglio che ora ratificherà. È andato in scena un giro di pareri in ordine alfabetico. La Juventus è rimasta un po’ perplessa di fronte a questo metodo che ha reso quasi ininfluente ...