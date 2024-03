Trump pubblica l’immagine di Biden con mani e piedi legati Scoppia la polemica

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) Roma, 30 marzo 2024 – Un pick-up in corsa con stampata sul retrodel presidente Usa Joedisteso su un fianco e legato con una corda. E’ la foto che sta facendo il giro del web, non solo per essere scandalosamente violenta, ma anche perché a postarla sul suo profilo Truth è stato l’avversario politico Donald. Il che ha suscitato non poche polemiche, scaldando ulteriormente il clima – già bollente – in un Paese che andrà alle urne per le presidenziali il prossimo novembre. Il tycoon sta giocando tutte le “sue” carte in una campagna elettorale infuocata tra tour negli Stati Usa e aule di tribunale. Ma a questo punto c’è da chiedersi se sia veramente proprio tutto lecito nella corsa alla presidenza… Donaldha suscitato nuove polemiche ...