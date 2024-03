Trump posta immagine di Biden legato

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 30 marzo 2024) 17.50 Donaldha pubblicato un post sul social Truth, da lui stesso fondato, in cui compare Joemani e piedi con una corda. Il post ha suscitato reazioni da parte democratica. "incita regolarmente alla violenza politica ed è arrivato il momento di prendere in seria considerazione il fatto", ha detto il portavoce della campagna elettorare di, Michael Tyler. Il portavoce di, Steven Cheung ha minimizzato sul post e ha incalzato parlando dei democratici come di "pazzi lunatici".