Truffatrice raccoglieva fondi per beneficenza davanti all’ospedale | rilasciava anche la ricevuta

(Di sabato 30 marzo 2024) Una 22enne è stata denunciataal "Moscati" di Avellino, si fingeva volontaria di una associazione; per lei emesso il foglio di via dalla città per 4 anni.

Avellino, raccoglieva fondi per beneficenza, Truffatrice denunciata - Rilasciava anche la ricevuta delle offerte raccolte per iniziative di beneficenza per conto di un'associazione risultata inesistente. Una 22enne di Salerno è stata denunciata ...ilmattino

