Troppo facile | mi annoio | poi lo sbadiglio in faccia | così Sinner si è vendicato | Video

(Di sabato 30 marzo 2024) La sconfitta di Medvedev per mano di Jannikresterà nella storia del tennis. Il risultato è di quelli roboanti capaci di ribaltare gli equilibri di questo sport. Ma c'è un dettaglio che ha fatto saltare sulla sedia il pubblico di Miami e quello a casa che ha seguito l'evento in tv: la rabbia di Medvedev sfociata in una lite con il suo coach. "Vieni tu qua, vieni tu qui in campo", ha urlato il tennista russo al suo allenatore mostrando una evidente difficoltà nel reggere i colpi di. E il tempo regala sempre le vendette.ha affrontato il match da gran signore e da grande professionista. Ma di certo non ha dimenticato cosa era successo qualche tempo fa agli Atp di Torino quando proprio Medvedev lo aveva irriso durante lo scontro sul campo del 2021., riserva dell'Italia, fu chiamato all'ultimo ...