(Di sabato 30 marzo 2024) Il percorso verso un’economia più sostenibile dal punto di vista climatico e ambientale, promosso da consumatori, investitori e istituzioni, accelererà la trasformazione verde delle aziende e porterà a un aumento delle opportunità di impiego nell’ambito della sostenibilità, creando fino a 30di nuovidinel mondoil. Secondo il report “Building Competitive Advantage with A People-FirstBusiness Transformation” di ManpowerGroup, presentato al World Economic Forum di Davos, che ha coinvolto circa 40.000 datori die oltre 5.000 persone in 41 Paesi, il 70% delle aziende di tutti i settori pianifica di assumere talenti nell’ambito della sostenibilità, i cosiddetti “jobs”. Le intenzioni di assunzione più ...

L’Europa punta sull’edilizia sostenibile. Il parlamento europeo ha dato il via libera finale alla direttiva sulle Case green , che si pone l’obiettivo delle emissioni zero entro il 2050 per il parco ... (bergamonews)

Transizione “green”: 30 milioni di posti di lavoro in più entro il 2030 - Aziende in difficoltà: il 94% non ha i professionisti necessari e il 75% non trova i talenti di cui ha bisogno per raggiungere i propri obiettivi ESG ...quifinanza

Il Lazio ha le case più inquinate d’Italia. La Transizione ci costerà una fortuna - Nel Lazio un immobile su tre è in classe energetica G, la più bassa e fuori norma. Le conseguenze negative per una città come Roma, sono enormi ...ilquotidianodellazio

Italia calamita di nuove imprese - «L'Italia e l'Europa devono puntare di più sulla sicurezza economica e quindi sulla propria autonomia strategica. Dobbiamo essere progressivamente autonomi per materie prime e manifatture critiche. Qu ...italiaoggi