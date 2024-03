(Di sabato 30 marzo 2024) IL DELITTO. Il nigeriano ricoverato in psichiatria non è in grado dire all’interrogatorio del giudice, che convalida

Tragedia di Cologno, il 45enne non risponde al gip: convalidato l’arresto - Il nigeriano ricoverato in psichiatria non è in grado di rispondere all’interrogatorio dei giudici che convalidano l’arresto.ecodibergamo

Reggio Emilia, aggredisce guardia giurata e cerca di rubarle la pistola - Una guardia giurata è stata aggredita da un senzatetto che ha provato anche a sottrarle la pistola. L'uomo è stato denunciato.notizie

Bergamo, uccide la moglie 49enne a coltellate in casa: arrestato poco dopo dai carabinieri - Nuovo femminicidio nel bergamasco. Una donna di 49 anni è stata uccisa a coltellate dal marito, nella loro casa di via Donizetti a Cologno al Serio, in provincia di Bergamo.ilgazzettino