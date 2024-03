Traffico Roma del 30-03-2024 ore 17 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 30 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità ad Ostia Antica per incidente chiusa la via Ostiense da Viale Vasco De Gama a via della Stazione di Ostia antica ain centro manifestazione con corteo che da Piazza della Repubblica si sta muovendo verso Piazza di Porta San Lorenzo attraversando tra le altre via Cavour via Santa Maria Maggiore Piazza Vittorio Emanuele II e via Giolitti chiusure ale deviazioni previste per 24 linee del trasporto pubblico a Testaccio fino alle 17 chiusa per lavori di potatura via Galvani tra via Franklin e via zabaglia alle 18 all’Olimpico incontro di calcio lazio-juventus disciplina provvisoria dinell’area circostante e l’impianto sportivo nella Basilica di San Pietro veglia Pasquale alle 19:30 celebrata da papa Francesco ...