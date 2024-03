Traffico Roma del 30-03-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 30 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità corteo questo pomeriggio da Piazza della Repubblica a San Lorenzo la manifestazione e sfida per Porta Maggiore E l’esquilino per proseguire su Viale Manzoni via Giolitti e Piazza di Porta San Lorenzo così da raggiungere Piazzale Tiburtino chiusura ale deviazioni previste per 24 linee del trasporto pubblico in centro Tre giorni di percorsi deviati per le linee bus con la chiusura da oggi a lunedì di via dei Fori Imperiali la strada è isola pedonale oggi e domani per il consueto provvedimento dell’ultimo fine settimana del mese e poi lunedì sarà chiusa perché giorno festivo e a Testaccio Oggi è giornata di potature con la chiusura aldi via Galvani tra via Franklin e via zabaglia In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...