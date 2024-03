Traffico Roma del 30-03-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 30 marzo 2024) Luce VerdeBuon pomeriggio dalla redazione rallentamenti in via della Bufalotta per un incidente avvenuto all’altezza di via Italo Svevo alle 18 di questo pomeriggio all’Olimpico si disputerà al lazio-juventus Già da diverse ore prima del match disciplina provvisoria dinell’area circostante e l’impianto sportivo possibile lentamente durante l’afflusso e del flusso dei tifosi in occasione della veglia Pasquale che si terrà alle 19:30 di questa sera e verrà celebrata da papa Francesco nella Basilica di San Pietro saranno inevitabili disagi alnelle strade limitrofe il Vaticano per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it la Tiziana Alfano è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della AC e della polizia locale diCapitale In ...