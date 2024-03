Traffico Roma del 30-03-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 30 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità attenzione per un incidente su via Pontina a Code dal raccordo anulare a Castel di Decima in direzione di Latina in programma dalle ore 15 alle 19 una manifestazione con corteo in partenza da Piazza della Repubblica e diretta a Piazzale Tiburtino prevista la presenza di circa mille persone per favorire il passaggio dei partecipanti previste temporanei e chiusura ale restrizioni alla sosta inevitabili le deviazioni nel trasporto pubblico di zona deviate più di venti linee bus alle ore 19:30 la celebrazione della veglia Pasquale all’interno della Basilica Vaticana divieti di sosta e chiusure sulle strade in tutta l’area circostante piazza San Pietro possibili rallentamenti alle ore 18 poi all’Olimpico lazio-juventus Già da diverse ore prima del match lo ...