Traffico Roma del 30-03-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 30 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità circolazione regolare e viabilità scorrevole questa mattina su gran parte della rete stradale cittadina da segnalare Tuttavia da oggi è lunedì divieti di sosta e chiusura alnell’area della Basilica di San Pietro dove sono in programma diverse celebrazioni In occasione della Pasqua a Testaccio chiusa via Galvani tra via Franklin e via zabaglia per potature mentre via dei Fori Imperiali sempre in centro sarà chiusa per tre giorni da oggi a lunedì è ancora in centro nel pomeriggio corteo dalle 15 alle 19 da Piazza della Repubblica San Lorenzo con chiusura alTra Santa Maria Maggiore e l’esquilino sul percorso della manifestazione ancora da segnalare possibili rallentamenti sulla Pontina per la chiusura della corsia tra via Pontina ...