Torta salata con spinaci e mozzarella in pasta brisè senza burro | deliziosa!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di sabato 30 marzo 2024) Questaconha un impasto fragrante e sfizioso dibrisé. Si prepara in un baleno e non ha necessità di riposare in frigorifero, ma possiamo utilizzarla subito! Racchiuso come all’interno di uno scrigno goloso, il ripieno die ricotta è un’esplosione di profumi e sapori. Possiamo sostituire le verdure con erbette selvatiche, bietole, cicoria, insomma con qualsiasi ortaggio a foglia verde che più ci piaccia. Volendo, possiamo utilizzarla anche come svuota frigo e unire i salumi a tocchetti che avanzano. Ècalda, tiepida, ma anche fredda, si rivela quindi una fedele alleata anche per una scampagnata fuori porta! Portiamola con noi per un pic ...