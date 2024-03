Torino | Sanabria a Dazn | «Credo nell’Europa | devo ringraziare Juric»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 30 marzo 2024) Ai margini di-Monza Tonyha parlato così, ecco il commento del granata sul match, l’europa e non solo Un’entusiasta Tonyha commentato in questo modo il match-Monza. Così l’attaccante adopo il gol segnato su rigore. GOL – «E’ un momento importante, lavoriamo per questo: entrare in campo ed aiutare