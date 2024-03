Torino-Monza | Serie A | Europa alla portata | probabili formazioni e diretta tv

(Di sabato 30 marzo 2024) Allo stadio Grandesi gioca il match valido per la trentesima giornata diA tra. Le due squadre hanno praticamente ottenuto già la salvezza tranquilla con largo anticipo. Entrambe navigano a metà classifica e con un successo potrebbero sognare un piazzamento europeo: granata e biancorossi con una vittoria, infatti, potrebbero sfruttare gli incroci favorevoli avvicinandosi al settimo posto, valevole per la prossima Conference League, che attualmente è detenuto dal Napoli. Ecco tutto quello che c’è da sapere sucon le ultime, il pronostico, lee dove vedere in tv la partita.A: tutto quello che c’è da sapere (Crediti ...

Il Sabato si traveste da Domenica e racconta un’altra partita. Ma dove vedere Torino-Monza ? Scopriamolo in questo articolo I diritti tv fanno ormai parte integrante di questo nuovo mondo del ... (tuttotek)

Torino - Monza , con una porta per l’Europa ecco la sfida tra Vlasic e Valentin Carboni reduci dalle gioie con le proprie nazionali Oggi alle ore 15 Torino - Monza deciderà molto sulle possibilità per le ... (calcionews24)

Ivan Juric ha diramato i convocati per Torino-Monza , i granata sorridono per il rientro di Tameze ma perdono Gineitis nella rifinitura Bicchiere agrodolce per Ivan Juric . Ad una manciata di ore ... (calcionews24)

ESCLUSIVA TG – Testa: “Voglio un Torino mangia avversari col Monza. Sono ancora speranzoso per l’8° posto” - Testa è tifoso del Toro, storico titolare del Granata Store, giornalista e scrittore. Con lui abbiamo parlato del Torino che oggi pomeriggio affronterà il Monza e del suo ultimo libro. Un momento ...torinogranata

Convocati Torino: c'è un ritorno importante per Juric - Sono ventuno i calciatori convocati da Ivan Juric, allenatore del Torino, per la gara in programma questo pomeriggio alle 15 contro il Monza. Il tecnico croato.calciomercato

Torino Monza in tv e streaming: dove vedere la partita - Toro al bivio per l’Europa I granata, battendo oggi il Monza, potrebbero raggiungere l’ottavo posto che vale il pass per la Conference League. La fiducia di Juric: «Proviamo a fare qualcosa di special ...informazione