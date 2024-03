Torino-Monza LIVE 0-0 al 45' | Colpani a un passo dal vantaggio

Allo Stadio Olimpico Grande Torino il match valido per la 30esima di di Serie A Torino - Monza : sintesi, tabellino, risultato, moviola, cronaca LIVE Allo Stadio Olimpico Grande Torino , Torino e Monza ... (calcionews24)

Allo Stadio Olimpico Grande Torino il match valido per la 30esima di di Serie A Torino - Monza : sintesi, tabellino, risultato, moviola, cronaca LIVE Allo Stadio Olimpico Grande Torino , Torino e Monza ... (calcionews24)

LIVE Torino-Monza 0-0 (23') - Izzo due volte attento su Zapata - PRIMO TEMPO 23' Buongiorno di testa allontana la sfera. 22' Maldini fermato al limite, la palla arriva a Colpani che prova subito a calciare, palla deviata in calcio d'angolo.torinogranata

LIVE Torino-Monza 0-0 (19') - Comincia la sfida - 18' Bellanova in vecloità si beve Carboni, cross basso e ancora Izzo splendido su Zapata. 17' Strappo del Toro con Bellanova che serve sulla corsa Ricci, palla bassa all'indietro per Zapata che stoppa ...torinogranata

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Torino-Monza: la scelta su V. Carboni - Novità e conferme per il fantacalcio nelle formazioni ufficiali di Torino-Monza. Fuori Sanabria e Mota, entrambi in panchina: giocano dal 1' Okereke e Maldini. Maglia da titolare per Buongiorno al ...fcinter1908