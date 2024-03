Torino-Monza | le probabili formazioni | dove vederla in tv e in streaming|Serie A

(Di sabato 30 marzo 2024) 2024-03-30 10:02:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com:è un vero e proprio scontro diretto per la zona Europa. Le due squadre arrivano alla partita con un solo punto di distanza (sono avanti i brianzoli) ed entrambe possono inseguire il sogno di qualificarsi a una coppa europea nella prossima stagione. Il calcio d’inizio è sabato alle ore 15, in uno stadio Olimpico Grandeche va verso il pienone: alla vigilia della partita sono già stati venduti oltre 20.000 biglietti.: CANALE TV E DIRETTA STREAMINGPartita:Data: sabato 30 marzo 2024 Orario: 15.00 Canale TV: Dazn Streaming: Daznpuò essere vista in ...

