Torino-Monza | dove vedere la partita?

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di sabato 30 marzo 2024) Il Sabato si traveste da Domenica e racconta un’altra. Ma? Scopriamolo in questo articolo I diritti tv fanno ormai parte integrante di questo nuovo mondo del calcio, che presenta spesso cambiamenti. Il primo è quello legato alla Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, sebbene sia quest’ultima a poterne vantare la piena esclusività. Se questo rappresenta un vero e proprio vantaggio per le società che godono degli introiti, registra però un aspetto negativo per gli utenti, costretti a loro volta a cercare numerose informazioni in merito alle sfide. Pertanto l’articolo vuole rispondere all’interrogativo più comune, ovveroe chi potrebbe scendere in campo. La giornata 30 si presterà a ...