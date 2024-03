Top Gun 3 | Jerry Bruckheimer dice che c’è una “meravigliosa idea per la storia” in atto

(Di sabato 30 marzo 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie Dopo il successo strepitoso di Top Gun: Maverick, che ha incassato quasi 1,5 miliardi di dollari al botteghino, il team creativo del film è pronto a dare vita a un terzo capitolo. Top Gun 3: Tom Cruise pronto a tornare nei cieli con unaha rivelato a Screen Rant che c’è una “per la” in corso di sviluppo,ta dal regista Joseph Kosinski. Tom Cruise ha già espresso il suo entusiasmo per la sceneggiatura, che lo vedrà nuovamente nei panni di Pete “Maverick” Mitchell. Il co-sceneggiatore di Top Gun: Maverick, Ehren Kruger, è al lavoro sulla sceneggiatura di Top Gun 3. Ladovrebbe riunire Maverick ...

Top Gun 3 in fase di sviluppo Jerry Bruckheimer, l’iconico produttore dietro il film originale Top Gun, ha recentemente fornito un entusiasmante aggiornamento sullo sviluppo di Top Gun 3. Tom ... (pettegolezzicelebrita)

Tom Cruise potrebbe aver trovato l’idea giusta per Top Gun 3: è stato il produttore Jerry Bruckheimer a dare un importante aggiornamento su un potenziale terzo capitolo di Top Gun in un’intervista a ... (cinemaserietv)

