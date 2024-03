Tonali ancora nei guai | il calciatore si autodenuncia | cosa rischia?

(Di sabato 30 marzo 2024) Sandronei, ilha deciso dirsi alla Federazione inglese:adesso? Sandronuovamente nella bufera per via delle scommesse illegali sul calcio. Tanto è vero che nelle ultime ore il centrocampista del Newcastle ha deciso dirsi alla Football Association (Federcalcio inglese, ndr) proprio per questo motivo. Proprio come aveva fatto con la Figc. L’obiettivo, fa sapere l’agenzia di procuratori del“GrSports“, è quello di chiarire la posizione delin merito alle scommesse effettuate. L’di Sandro(Foto LaPresse) Cityrumors.itL’agenzia, fanno sapere in una nota ...

Eddie Howe in conferenza ha difeso Tonali dopo le accuse arrivate da parte della FA: "È stato molto onesto con noi, non puniamolo ulteriormente ma andiamo alla radice del problema"Continua a leggere (fanpage)

Nuovi problemi per l’ex Milan Sandro Tonali , finito di nuovo sotto i riflettori dopo le nuove indagini della FA: le parole di Eddie Howe Dopo il passaggio dal Milan al Newcastle per 60 milioni di ... (dailymilan)

Calciomercato Milan: Pioli resta in panchina Giroud saluta: chi può sostituirlo - Cambiamenti e bilancio. E quel metodo, che in molti chiamano (anche impropriamente) Moneyball, che sembra aver dato i suoi frutti. Il calciomercato del Milan riparte da queste basi, con l’intenzione d ...ilfattoquotidiano

Tonali deferito in Premier: rischia un'altra squalifica - Ieri la Federcalcio inglese non ne aveva fatto menzione, aveva solo detto che aveva piazzato 50 scommesse in due mesi Sandro Tonali, giocatore del Newcastle, si è auto denunciato alla Federcalcio ingl ...informazione

GIANNI VIO A RFV: "RIGORI NESSUN CASO, L'EMOZIONE NON SI ALLENA. BONAVENTURA ancora DECISIVO" - Gianni Vio, preparatore delle palle inattive della nazionale statunitense ed ex Fiorentina, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Viola Amore Mio": "Non so se le mie idee ...firenzeviola