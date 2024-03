Timo Kielich vince la Volta NXT Classic Francesco Busatto ottimo quarto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 30 marzo 2024)ha vinto laNXT, tradizionale corsa di un giorno (livello 1.1) che si disputa sulle strade olandesi. Il belga si è imposto sul traguardo di Eijsden, dopo 191 km vallonati caratterizzati da ventisette strappi. L’alfiere della Alpecin-Deceuninck ha attaccato quando mancavano una decina di chilometri al traguardo e soltanto il padrone di casa Pascal Eeknhoorn (Lotto Dstny) gli ha resistito, cedendo però nella volata a due. Si tratta del secondo successo in carriera per il 24enne nativo di Sint-Truiden, che l’anno scorso si era imposto in una tappa del Giro di Vallonia. Terzo posto per il tedesco Henri Uhlig (a sette secondi), che ha regolato un buoncon la casacca della Intermarché-Wanty). Da annotare il 15mo posto di ...