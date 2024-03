TIMELINE RAI3 | TRE GRANDI OSPITI FANNO UNA SORPRESA A PACHY SCOGNAMIGLIO

(Di sabato 30 marzo 2024) Ufficio Stampa Rai Marco Carrara conduce un appuntamento speciale diin onda eccezionalmente domenica in seconda serata su. La puntata vedrà di tre stelle della musica italiana: Elodie, Emma e Giuliano Sangiorgi faranno una, il famoso insegnante di canto affetto da fibromialgia. Nonostante la malattia,è riuscito a ripartire e inventare un nuovo metodo di canto, racchiuso nel suo nuovo libro “Il secondo giro di giostra”, edito da Feltrinelli. Giuliano Sangiorgi ricorda le lezioni appeso al soffitto “mi hai fatto cantare sottosopra, è stato divertente”, Elodie sottolinea che “mi hai aiutata ad accettarmi per quella che sono”. Un sentimento sincero, confermato anche da Emma “servirebbero tantinel mondo”. ...

TIMELINE, tre stelle della musica ospiti di Marco Carrara: Emma, Sangiorgi, Elodie - Nuovo appuntato domenica 31 marzo alle 00.30 su RAI3 con il programma TIMELINE dedicato ai social media con la conduzione di Marco Carrara. Per l’occasione ci saranno degli ospiti davvero molto ...lanostratv

Gino Cecchetin e l'odio social:"Non soffro più per gli attacchi...vado avanti in nome di Giulia" - Gino Cecchettin e l'odio sui social, una battaglia che non combatte. Ospite di Marco Carrara a ‘TIMELINE’, il papà della 22enne Giulia, uccisa dall'ex fidanzato, mostra ancora una volta di aver scelto ...rainews

Gratteri: “tutti sapevamo che Borsellino sarebbe stato ammazzato”. E su TikTok… - Il procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri, è stato oggi intervistato da Marco Carrara a TIMELINE su Rai 3 ...strettoweb