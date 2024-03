Tim | quattro liste per il rinnovo del board | c' è il rischio di altra confusione

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di sabato 30 marzo 2024) Diceva Mao Zedong “grande è lasotto il cielo, quindi la situazione è eccellente” per testimoniare come – allora – la società frastagliata e disunita in Cina fosse il terreno fertile perfetto per la sua rivoluzione. Oggi questa frase si può ritagliare perfettamente su Tim e su quello che sta succedendo alla vigilia dell’assemblea per ildei vertici Segui su affaritaliani.it