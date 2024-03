Terza Pasqua di guerra | una via crucis senza resurrezione

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 30 marzo 2024) Dall’Ucraina a Gaza al Mar Rosso nessuna colomba di pace, soltanto missili e bombe nel cielo dellacattolica che coincide col Ramadan islamico. La tragedia dellaoscura le festività, moltiplica le crocifissioni degli innocenti e rende vane le speranze della. In un crescendo di minacce all’Occidente e sfacciati tentativi di sfruttare l’attentato terroristico di matrice islamica al Crocus City Hall di Mosca per mobilitare l’opinione pubblica russa contro l’Ucraina, l’enigma più tenebroso si cela dietro le mura del Cremlino. Putin ha talmente alzato il livello dello scontro diretto contro Washington e l’Europa da far dubitare che bluffi. L’esame della situazione dell’armata russa, a corto di artiglieria e costretta ad utilizzare i missili ipersonici non facilmente rimpiazzabili, impantanata su un fronte lungo ...