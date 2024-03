Tentata truffa | foglio di via per una giovane

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 30 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNel pomeriggio di ieri poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Avellino hanno denunciato, in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino una 22enne salernitana, con pregiudizi di polizia a carico, per il reato di. Laè stata identificata e fermata nei pressi della locale Azienda Ospedaliera Moscati intenta a chiedere denaro ai passanti, asserendo di essere promotrice di un’iniziativa benefica per conto di una associazione, risultata, in seguito ad accertamenti, inesistente. Veniva altresì acclarato che la stessa in cambio dell’offerta rilasciava anche una finta ricevuta quale prova della serietà dell’associazione. Condotta in Questura, a conclusione degli accertamenti di rito è stata pertanto denunciata a ...