Tennis | iniziano i tornei sulla terra rossa | gli italiani in campo dall’1 al 7 aprile | c’è Berrettini!

(Di sabato 30 marzo 2024) La prima finestra della stagione sul cemento si concluderà domenica 31 marzo con la finale del Masters 1000 di Miami tra Jannik Sinner e il bulgaro Grigor Dimitrov. Già lunedì 1°si alzerà ufficialmente il sipario sui primi grandie incomincerà la marcia di avvicinamento verso il Roland Garros, secondo Slam dell’annata agonistica in programma sul mattone tritato di Parigi. Dove giocheranno itinella settimana del 1°-7? Jannik Sinner riposerà dopo le fatiche sul cemento statunitense e tornerà in scena al Masters 1000 di Montecarlo (8-14). Lorenzo Musetti si cimenterà invece all’ATP 250 Estoril, cercando di farsi strada in Portogallosua superficie ...

Tennis, iniziano i tornei sulla terra rossa! Ben tre appuntamenti nel circuito ATP tra Houston, Marrakech ed Estoril - Il circuito Tennistico non si riposa nemmeno a Pasqua. Il Masters1000 di Miami è ormai vicinissimo alla chiusura, ma da lunedì si volta pagina: si passa definitivamente alla stagione sulla terra rossa ...oasport

Tennis, Alcaraz non si capacita della sconfitta con Dimitrov: "Mi ha fatto sentire come se avessi 13 anni" - Carlos Alcaraz è attonito per quanto accaduto ai quarti di finale del Masters 1000 di Miami dove ad avere la meglio è stato il bulgaro Grigor Dimitrov. Un 6-2 6-4 senza appello, che ha mandato in cris ...sportmediaset.mediaset