Temporale Acerbi non passato | Inter doppiamente infastidita! ? TS

(Di sabato 30 marzo 2024)è stato assolto dal Giudice Sportivo in merito al caso Juan Jesus, ma l’, sottolinea Tuttosport, è rimasta moltodella vicenda. Ilnon sarebbe ancora? Francescocontro l’Empoli giocherà e lo farà quasi sicuramente fino al termine della stagione, poi si vedrà. Sì perché, evidenzia Tuttosport, ilsul giocatore nerazzurro non èdel tutto. L’è rimasta profondamentedella vicenda e nonostante il supporto al suo giocatore, ha avuto diverse perplessità sull’atteggiamento dello stesso difensore. Oltre allo spinoso caso, il club ha avuto da ridire per la doppia uscita di, prima in stazione ...

Approvato il Piano Strategico del Sistema Calcio. Gravina esulta: "Un grandissimo successo" - Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, dopo l'approvazione del piano strategico del sistema calcio nel consiglio federale di oggi, ha commentato: "Un grandissimo successo. Sono ...tuttojuve