Tempesta d’acqua e fulmini su Milano poco prima delle 22 Il punto della situazione

(Di sabato 30 marzo 2024), 30 marzo 2024- Un violentissimo temporale si è abbattuto22 di oggi sabato 30 marzo su, lampi e vento forte come non si vedevano da tempo. Il tutto dovuto a una cella temporalesca da ovest sue a nord. Protezione civile subito in stato di allerta ma per ora i livelli di Seveso e Lambro sono bassi. A preoccupare è quanto potrebbe succedere tra qualche ora ma bisogna vedere cosa succederà nella prossima ora. Al momento non si segnalano particolari danni ma il temporale sta ancora flagellando la città. Forte vento Il temporale era stato preceduto nel tardo pomeriggio da un forte vento che ha fatto staccare dai suoi supporti l’antenna di un palazzo in via Vigevano, rimanendo in bilico col rischio di cadere nella strada ...